Идеальная маскировка: кадры тренировки курсантов-снайперов ВВО в горах

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Курсанты-снайперы центра снайпинга Восточного военного округа отработали практические действия в горной местности.

В ходе тактико-специального занятия были отработаны элементы боевой подготовки, в том числе преодоление участков пересеченной местности, лесных массивов с высокой травяной растительностью, совершение подъемов, спусков с горных склонов, с использованием альпинистского снаряжения. Кроме того, снайперами ВВО были оборудованы ложные огневые позиции в расщелинах гор.

Во время проведения мероприятия инструкторы проверили физические качества каждого его участника. Была оценена индивидуальная огневая подготовка, боевая слаженность снайперских групп, взаимодействие между ними.

Отдельным практическим вопросом, требующим особого внимания, было совершенствование действий при отражении нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.