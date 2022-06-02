При крупной аварии с КамАЗом и микроавтобусом в Кемеровской области пострадали десять человек

По предварительным данным, водитель грузовика с полуприцепом не соблюдал скоростной режим и дистанцию, из-за чего врезался в попутный микроавтобус Mercedes.

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В Кемеровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, в результате столкновения двух транспортных средств пострадали четыре человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале «МВД Медиа».

«Сегодня в Кемеровской области примерно в 12.35 по местному времени на 202-м км трассы Р-255 “Сибирь” в районе деревни Симаново произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика», - сообщили правоохранители.

По предварительным данным, водитель грузовика КамАЗ с полуприцепом не соблюдал скоростной режим и дистанцию, из-за чего врезался в попутный микроавтобус Mercedes. После удара столкнулся с автомобилем Scania, следовавшим во встречном направлении.