Литовский транзит: чем Россия собирается ответить на транспортную блокаду Калининграда

Литовский транзит, а также другие вопросы в сфере безопасности, которые обсуждались сегодня на совещании, найдут отражение в докладе, который Николай Патрушев намерен представить Владимиру Путину.

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У здания Министерства иностранных дел в Москве ажиотаж с самого утра. В экстренном порядке в МИД был вызван Глава представительства Евросоюза Маркус Эдерер. Повод очевидный - в решительном протесте дипломату недвусмысленно заявлено - Россия требует незамедлительного восстановления функционирования калининградского транзита через Литву. Иначе последуют ответные меры. Причем вполне обоснованные. В ноябре 2002 принимая Литву в ЕС, Брюссель письменно подтвердил неприкасаемость этого ж/д коридора. И судя по настроению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, прибывшего сегодня в Калининград с рабочим визитом, в Кремле настроены решать проблему серьезно.

«Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заверениям Запада, но и письменным тоже. На подобные действия Россия безусловно отреагирует. Меры прорабатываются в межведомственном формате и окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», - заявил Патрушев.

Пока речь идет о запрете транзита металлопродукции, цемента, угля, нефти и нефтепродуктов. Сейчас же главная задача - определиться, каким образом в кратчайшие сроки возможно перенаправить грузопотоки в отдаленный Северо-западный регион. В правительстве области уже заявили, что решение есть.

От остановки транзита по двум путям ж/д сообщений и автомобильным дорогам уже пострадали некоторые отрасли самой прибалтийской страны, в первую очередь- грузоперевозки, к тому же экономические связи с Россией на грани полного разрыва. А ведь Литва и так является дотационным регионом Европы. И судя по всему, Маркус Эдерер на приеме у заместителя министра Александра Грушко сегодня попытался выступить в качестве громоотвода, оправдывая решение официального Вильнюса выполнением коллективных санкций.

«Мы говорили об изменении ситуации с транзитом в Калининград через Литву. Я имел возможность озвучить позицию ЕС о запрете на транзит, о том, что транзит для людей и товаров, не попавших под санкции, работает нормально. Это не односторонние меры Литвы, эта мера продиктована санкциями. Я озвучил просьбу российской стороне не обострять ситуацию и решать вопрос дипломатическим путем», - заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Глава европейской дипломатии Боррель ранее заявил, что ограничения транзита - это не блокада. Но ближе к вечеру стало известно о расширении запрещенных к транзиту товаров. Власти области заявили о приостановке провоза через Литву грузовиков. Но если смотреть шире, в санкционном списке ЕС под запрет попали также пожарные машины, посуда всех видов, даже живые растения, а также трюфели, сигары и парфюм. Готовые продукты, детские вещи и подгузники. В списке сотни наименований, которые напрямую связаны с повседневной жизнью каждого человека. И судя по всему в Брюсселе призадумались. Пока европосол оправдывался в Москве, в Еврокомиссии ответственность за ограничение калининградского транзита и вовсе переложили на Литву.

«Раз Литва начала исполнять санкции таким образом, значит так их и следует интерпретировать», - заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Маме.

Не исключено, что такое заявление европолитиков может поставить под угрозу участие Литвы в НАТО. Ведь вступая в Североатлантический альянс Вильнюс провел демаркацию спорных границ с Россией, как того требует устав организации, а нарушив признанный международный трехсторонний договор, сам создал прецедент для отмены иных договоренностей между нашими странами.

«Если Литва отказывается от своей части договоренностей и блокирует Калининградскую область, то Россия имеет право отказаться от своей части договоренностей и разорвать договор. Соответственно, восточная граница НАТО и Европейского союза в этой части Европы становится спорной территорией, нелегитимной. Нынешние границы Литвы, это границы литовской СССР, их формировала Москва. И Россия, как правопреемник СССР, после денонсации договора, сможет менять статус этих территорий», - рассказал политолог и журналист Александр Носович.

Все это не могло не вызвать возмущение в литовской внутриполитической среде. Накануне премьер министр страны официально заявила, что закрытие ж/д коридоров ни что иное как выполнение мартовского пакета санкций ЕС. Но оппозиция уже поставила слова главы государства под сомнение.

«У нас есть много опасений и вопросов, не является ли это даже каким-то национальным перфомансом. Оппозиция сегодня обсуждает, видимо, будем задавать вопросы, связанные с санкциями ЕС. Нет ли предусмотренных исключений, или же это полностью соответствует духу санкций и договоренностей, поэтому попросим премьер-министра ответить на эти вопросы на пленарном заседании», - заявил бывший премьер-министр Литвы и лидер политической партии «Демократический союз во имя Литвы» Саулюс Сквернялис.

Калининградская область и весь северо-запад России сейчас в зоне особого внимания. Как заявил сегодня секретарь Совбеза Николай Патрушев, сопредельные государства и США пытаются вести на этих территориях активную подрывную работу.

Литовский транзит, а также другие вопросы в сфере безопасности, которые обсуждались сегодня на совещании, найдут отражение в докладе, который Николай Патрушев намерен представить Владимиру Путину.