Не сдерживая слез: как проходит подготовка к акции «Линия памяти» в Москве

Люди ставят свечи на конкретную дату, которая связана с важным для их семьи днем Великой Отечественной войны.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Несмотря на достаточно позднее время, люди после работы приходят семьями к Крымской набережной в Москве, чтобы установить свою свечу на акции «Линия памяти». Они ставят ее на конкретную дату, в зависимости от каких-то важных событий в биографии семьи - в рамках Великой Отечественной войны.

Всего приготовлено место для 1418 свечей - ровно столько дней длилась война. Но, иногда получается так, что на одном месте позже обнаруживается и по несколько свечей - это когда в разных семьях совпадают какие-то важные даты.

«Формально акция начнется в десять часов и продлится до завтрашнего дня, так что, если вы находитесь в Москве, вы еще успеете поставить свою свечу», - рассказала корреспондент «Звезды» Екатерина Радомская.

Волонтеры будут поддерживать огонь в течение всей ночи, они же помогают людям зажечь огонь.

Мы поговорили с москвичкой Анной Алтабаевой, она просто прогуливалась мимо. Увидев эту акцию, она вспомнила о том, что ее родственники тоже воевали и не смогла сдержать слез от впечатлений.

Огонь был взят с Вечного огня на Поклонной горе. Протяженность инсталляции больше километра - так что свеча 9 мая 1945 года находится дальше статуи Петра Первого.

В 4 часа утра прозвучит документальная запись Юрия Левитана об объявлении войны. В это время без всякого предупреждения немецко-фашистские захватчики атаковали границы Советского Союза.

Акция проходит уже в восьмой раз и не прерывалась даже во времена пандемии. Кроме «Линии памяти», в Александровском саду пройдет акция «Вахта памяти. Вечный огонь».