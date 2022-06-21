Выступление Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова стало началом акции-марафона «Я помню»

Акция-марафон «Я помню» будет проходить на соборной площади в течение всего Дня памяти и скорби.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, которым сопровождалась церемония доставки частицы Вечного огня из Брестской крепости к Главному храму Вооруженных сил, стало началом акции-марафона «Я помню».

Он будет проходить на Соборной площади в течение всего Дня памяти и скорби. Телеканал «Звезда» будет вести прямые трансляции в эфире и на нашем сайте tvzvezda. ru.

В 10 вечера - концерт-спектакль «В сердце Матери». Под открытым небом выдающиеся артисты исполнят стихи и песни о Великой Отечественной войне. А начнется все ранним утром в половине четвертого. В Главном храме отслужат Божественную литургию и панихиду по погибшим воинам. А на Соборной площади без пятнадцати четыре стартует мемориальная акция «Свеча памяти».