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Пора выйти из гавани: иностранные суда готовятся покинуть освобожденный порт Мариуполя

Алексей Курильченко
Павел Кольцов
22:26 21.06.2022
Все корабли перед отходом восстановили после повреждений, нанесенных украинскими националистами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Порядка семи тысяч тонн металла находилось на сухогрузе Azov Concord, но из Мариуполя он уходит налегке. Весь металл теперь собственность ДНР и его выгрузили обратно. В ходе боев за Мариуполь это судно получило множество повреждений. Сейчас они устранены.

Починили средства связи и навигации. Националисты из запрещенного в России полка «Азов»* намеренно разбили на кораблях всю аппаратуру. Сухогруз турецкого судовладельца ходит под мальтийским флагом и укомплектован новым экипажем из россиян. Дальнейший путь его, по словам капитана, лежит за очередным грузом в один из российских портов.

«Мы следуем в порт Новороссийск под погрузку. Будем брать по полной грузовместимости - 8,5 тысяч тонн - и следовать по назначению», - рассказал капитан теплохода Azov Concord Иван Бабенков.

Сухогруз сопровождает группа российских боевых кораблей. На первом этапе - от выхода из порта - это противодиверсионные катера.

«Предназначение этого катера - обеспечение противодиверсионной защиты. Поэтому по маршруту он осуществит обследование всего подходного канала на наличие минной опасности - хотя ее нет, но профилактика все равно выполняется. Артиллерийские катера обеспечивают прикрытие с воздуха по мариупольскому каналу», - рассказал командир Новороссийской военно-морской базы, контр-адмирал Виктор Кочемазов.

Ранее министерство обороны России объявило об открытии гуманитарного коридора. В Мариупольском порту остаются еще пять иностранных кораблей. Их судовладельцы должны решить не только организационные моменты ,но и что делать с грузом. Либо оплачивать товары уже Донецкой Народной Республики, либо оплатить разгрузочные работы.

Следующее на выход - болгарское судно «Царевна». Там уже  решены все технические вопросы и сейчас «утрясаются» формальности, чтобы корабль мог покинуть порт.

*«Азов» - против членов организации возбуждены уголовные дела в РФ

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