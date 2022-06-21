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«В лучших традициях "Квартала-95"»: как Киев пытается поддержать боевой дух на фоне военных неудач

Роман Закурдаев
Андрей Лазарев
21:14 21.06.2022
Пока ВСУ несут значительные потери, киевский режим запускает машины пропаганды и раздает повестки каждому украинцу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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На снимках, которые публикует РИА Новости - российские буровые установки в Черном море, атакованные накануне украинскими военными. По данным журналистов, добывших фото, съемку района вели американские коммерческие спутники. Еще за неделю до удара.

«После 8 утра ударам противокорабельных ракет и беспилотного летательного аппарата "Байрактар ТБ-2" подверглись газодобывающие платформы "БК-1" и "Крым-1". В результате украинской провокации на платформе "БК-1" начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря», - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

С буровых экстренно эвакуировали более 90 человек. Трое раненых. Семь пропали без вести. На месте продолжается спасательная операция. 

«Там находятся патрульные суда наши. И патрульная авиация. Максимально обеспечивают сейчас проведение спасательной операции», - заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

В ответ на обстрел газодобывающих платформ российская армия крылатыми ракетами «Оникс» нанесла удар по военному аэродрому «Школьный» в районе Одессы.

В Киеве тут же поспешили заявить, что под обстрел попали лишь продовольственные склады. Хотя на снимках с места отчетливо видны агрегаты военной техники и вооружение. Атаку на черноморские платформы в российском Минобороны назвали авантюрой, которая последовала сразу после очередной провальной попытки штурма острова Змеиный - с его потерей в Киеве смириться не могут. По российским объектам, расположенным на острове, попытались нанести массированный авиационный и артиллерийский удар, чтобы затем высадить десант для захвата. При этом в момент атаки контроль обстановки осуществлял американский стратегический беспилотник.

«Российскими средствами ПВО - зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь" и зенитным ракетным комплексом "Тор" все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены. Сбиты в воздухе: 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты "Точка-У" и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный. Неудавшееся огневое поражение, вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный», - заявил Конашенков.

На фоне военных неудач ВСУ и больших потерь личного состава, киевский режим прибегает к методам поддержания боевого духа через пропаганду. Украинские издания растиражировали рассказ депутата Верховной Рады о тайной поездке Владимира Зеленского на передовую в Лисичанск. Утверждалось, что там он даже попал под обстрел. Но в российском Минобороны объяснили, почему эта история не имеет ничего общего с реальностью.

«Группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил. По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни. В таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ, чей командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел генеральному штабу ВСУ и лично Зеленскому. Киевским режимом, на фоне военных провалов, продолжаются вбросы в лучших традициях "Квартала-95", чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса», - заявил Конашенков.

Информацию российского Минобороны о положении украинской армии на лисичанском направлении подтверждают и военнослужащие ВСУ, которые массово отказываются вести дальнейшие боевые действия под Лисичанском без снабжения и боеприпасов.

«Нас выкинули в поле. Два мешка на 40 человек. Контрактников уже нема. Боевых контрактников уже нема. Есть мобилизованные и от того держится штат. Кидали людей без прикрытия "арты", без ничего», - рассказал солдат из 24-го отдельного мотопехотного батальона 57 отдельной мотопехотной бригады.

57-я мотопехотная бригада и вовсе отказывается выходить на позиции без бронетехники и огневой поддержки. И записывают обращения к командованию на видео.

«Мы расходный материал получаемся.  Мы реально расходный материал», - заявили бойцы батальона.

В попытках пополнить ряды в населенных пунктах, прилегающих к зоне боевых действий, Киев наращивает темпы принудительной мобилизации. Мужчинам вручают повестки на улицах, в магазинах, на заправках и даже на пляжах. Как, например, в Одессе. США и европейские партнеры Киева продолжают накачивать Украину тяжелым вооружением. Но оно часто не доезжает до передовой. Высокоточными ударами уничтожаются огневые позиции дальнобойных 155-мм гаубиц, которые поставляют Украине США. Меньше чем за сутки киевский режим потерял 15 таких иностранных артустановок.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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