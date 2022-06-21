Армия Армия Армия

Патриарх Кирилл посетил раненых военнослужащих в госпитале имени Вишневского

17:19 21.06.2022
Сопровождали Святейшего Владыку замминистра обороны РФ Тимур Иванов, начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин, заслуженный врач РФ, начальник госпиталя, доктор медицинских наук Александр Есипов.
© Видео: russianchurch, YouTube © Фото: russianchurch, YouTube
Читайте нас на:

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского в Подмосковье, где лечатся раненные во время боев в ходе спецоперации на Украине российские военнослужащие. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Сопровождали Святейшего Владыку замминистра обороны РФ Тимур Иванов, начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин, заслуженный врач РФ, начальник госпиталя, доктор медицинских наук Александр Есипов.

Патриарх сравнил участников военных действий на Украине со святыми подвижниками и благословил их.

«Святых людей часто называют подвижниками, а у слова "подвиг" тот же корень, что у слова "движение". Подвиг там, где есть движение - только вперед, только вверх. Если человек стоит на месте, то продвижения нет; тем более, если он идет назад. А когда человек идет вперед, когда он становится подвижником, он обретает огромную духовную силу, и Бог идет ему навстречу. В определенном смысле вы все подвижники. Вы не убежали, не скрылись - вы двигались вперед», - сказал он.

В сообщении пресс-службы отмечается, что на стеклах дверей реанимационного отделения госпиталя Вишневского проявляются изображения. Отмечается, что они стали появляться, начиная с Пасхи. Первым проявился силуэт, похожий на образ Богородицы.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:39 Армия
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения военной безопасности России
16:44 В стране и мире
ГД РФ приняла закон о легализации параллельного импорта
16:05 В стране и мире
Видео
В Иркутске у самолета Ан-24 загорелось шасси при посадке в аэропорту
13:45 Армия
Видео
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
13:51 Армия
Видео
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
Популярное
Видео
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Видео
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
Видео
Путин заявил, что тяжелая МБР «Сармат» встанет на боевое дежурство уже до конца года
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения военной безопасности России
Песков: РФ больше никогда не будет доверять Западу
Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.