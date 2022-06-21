Патриарх Кирилл посетил раненых военнослужащих в госпитале имени Вишневского

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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского в Подмосковье, где лечатся раненные во время боев в ходе спецоперации на Украине российские военнослужащие. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Сопровождали Святейшего Владыку замминистра обороны РФ Тимур Иванов, начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин, заслуженный врач РФ, начальник госпиталя, доктор медицинских наук Александр Есипов.

Патриарх сравнил участников военных действий на Украине со святыми подвижниками и благословил их.

«Святых людей часто называют подвижниками, а у слова "подвиг" тот же корень, что у слова "движение". Подвиг там, где есть движение - только вперед, только вверх. Если человек стоит на месте, то продвижения нет; тем более, если он идет назад. А когда человек идет вперед, когда он становится подвижником, он обретает огромную духовную силу, и Бог идет ему навстречу. В определенном смысле вы все подвижники. Вы не убежали, не скрылись - вы двигались вперед», - сказал он.

В сообщении пресс-службы отмечается, что на стеклах дверей реанимационного отделения госпиталя Вишневского проявляются изображения. Отмечается, что они стали появляться, начиная с Пасхи. Первым проявился силуэт, похожий на образ Богородицы.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов