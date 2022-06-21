В Иркутске у самолета Ан-24 загорелось шасси при посадке в аэропорту
Возгорание удалось оперативно потушить, никто не пострадал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Игорь Онучин, РИА Новости
В аэропорту Иркутска у самолета Ан-24 при посадке заклинило и загорелось шасси. В момент инцидента на борту находилось 38 пассажиров. Как сообщили «Звезде» в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, возгорание удалось оперативно потушить, никто не пострадал.
«Аэропорт работает в штатном режиме. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начал проверку исполнения требований законодательства по безопасности полетов», - сообщила старший помощник Восточно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации Наталья Манакова.
В 2019 году Ан-24 совершил жесткую посадку в Нижнеангарске. Пострадали 22 человека, семь из них были госпитализированы.