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Черноморский «Бастион»: кадры пуска ракет «Оникс» по военной инфраструктуре Украины

16:29 21.06.2022
Пуск ракет двух ракет выполнялся расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря по назначенным наземным целям.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало на видео удар ракетами «Оникс» по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пуск ракет двух ракет выполнялся расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря в рамках спецоперации.

БРК К-300 «Бастион»- береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» создан для поражения надводных кораблей, в том числе авианосных ударных групп.

Комплекс способен уничтожать не только надводные, но и наземные цели. Так, 15 ноября 2016 года комплексы нанесли удар по позициям террористов в Сирии, что стало первым в истории боевым применением комплекса по объектам наземной инфраструктуры.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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