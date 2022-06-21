Черноморский «Бастион»: кадры пуска ракет «Оникс» по военной инфраструктуре Украины
Министерство обороны России показало на видео удар ракетами «Оникс» по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Пуск ракет двух ракет выполнялся расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря в рамках спецоперации.
БРК К-300 «Бастион»- береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» создан для поражения надводных кораблей, в том числе авианосных ударных групп.
Комплекс способен уничтожать не только надводные, но и наземные цели. Так, 15 ноября 2016 года комплексы нанесли удар по позициям террористов в Сирии, что стало первым в истории боевым применением комплекса по объектам наземной инфраструктуры.
Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов