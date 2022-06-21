Черноморский «Бастион»: кадры пуска ракет «Оникс» по военной инфраструктуре Украины

Пуск ракет двух ракет выполнялся расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря по назначенным наземным целям.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало на видео удар ракетами «Оникс» по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пуск ракет двух ракет выполнялся расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря в рамках спецоперации.

БРК К-300 «Бастион»- береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» создан для поражения надводных кораблей, в том числе авианосных ударных групп.

Комплекс способен уничтожать не только надводные, но и наземные цели. Так, 15 ноября 2016 года комплексы нанесли удар по позициям террористов в Сирии, что стало первым в истории боевым применением комплекса по объектам наземной инфраструктуры.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов