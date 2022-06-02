Экс-командир теробороны рассказал, как офицеры ВСУ бросили его необученных бойцов умирать в Херсоне

Большая часть тех, кто прибыл вместе с ним на окраину города, не могли воспринимать приказы и вести боевые действия, так как у них вообще не было подготовки.

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Бывший командир 124-го отдельного батальона теробороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко рассказал, как его необученных бойцов офицеры ВСУ бросили умирать в попытке прикрыть собственное отступление.

«Военкоматы присылали нам всех. Готов или нет - самое главное, для количества давайте побольше людей... На собрании командования я выступил с просьбой вывести вообще всех из Херсона, так как никакой подготовки и установок по обороне у нас не было. Мне было строго отказано и приказано оставаться на местах», - поделился он воспоминаниями с РИА Новости.

Кузьменко добавил, что большая часть тех, кто прибыл вместе с ним на окраину Херсона, не могли воспринимать приказы и вести боевые действия, так как у них вообще не было подготовки.

В это время украинские офицеры покидали Херсон. Таким образом они прикрыли свое отступление батальоном, в который входили мобилизованные из числа гражданского населения мужчины.

Накануне были опубликованы кадры, на которых бойцы 18-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины отказались вести боевые действия. Военнослужащие записали видео, в котором пожаловались на большие потери и преступные приказы со стороны украинского командования.