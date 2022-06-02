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В МО РФ заявили о поражении пунктов управления нацистских формирований «Кракен» и «Азов»* в Харькове

11:40 02.06.2022
Истребительной авиацией сбит украинский штурмовик Су-25 в небе над Николаевской областью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Российские военные ракетными ударами поразили 21 район сосредоточения неприятельских войск в Харьковской области, среди них пункты управления нацистских формирований «Кракен» и «Азов»*. С таким заявлением выступил на брифинге 2 июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он рассказал о боевой работе российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации. По словам генерал-майора, удалось уничтожить 15 районов сосредоточения войск противника, а также украинские склады боеприпасов и топлива у села Долина и города Славянск в ДНР.

Ударами авиации  уничтожены до 240 националистов, 39 единиц вооружения и военной техники, в том числе ЗРК «Оса-АКМ», 10 танков и БМП, три установки РСЗО «Град», семь артиллерийских орудий и минометов, а также 17 специальных автомобилей.

Истребительной авиацией сбит украинский штурмовик Су-25 в небе над Николаевской областью в районе села Любомировка.

Генерал-майор также рассказал об участии иностранных военных в боевых действиях на стороне Украины. По данным российского военного ведомства, на сегодня их численность сократилась почти вдвое. Сотни наемников были уничтожены ударами российского высокоточного оружия вскоре после прибытия на Украину в местах дополнительной подготовки, но их большую часть украинская сторона потеряла в зоне боевых действий. Это связано с плохим уровнем подготовки наемников и отсутствием у них боевого опыта, пояснил Конашенков.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры движения колонн ВДВ в зоне специальной военной операции.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

* «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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