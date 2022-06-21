Партия 82-миллиметровых минометов передана в войска

Применение современных материалов позволило уменьшить массу миномета, повысить его надежность, простоту и безопасность эксплуатации.

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ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») поставил для нужд Минобороны России партию 82-мм минометов 2Б24. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

82-мм миномет 2Б24 предназначен для уничтожения навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто и в укрытиях. Увеличенная дальность стрельбы, безопасность пользовании и небольшая масса позволяет минометчикам достигать высокой маневренности и эффективности в ходе боевых действий.

Также миномет предназначен для ослепления противника и средств поражения, задымления и освещения местности.