В Минобороны России заявили об уничтожении украинского Су-25 в Харьковской области

Также сбиты в воздухе 19 украинских беспилотников в ДНР и Харьковской области.

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Российские силы ПВО за сутки уничтожили в воздухе украинский штурмовик в районе населенного пункта Мазановка Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также уничтожены в воздухе 19 украинских беспилотников в ДНР и Харьковской области.

Кроме того, силы ПВО сбили пять тактических ракет, выпущенных украинскими военными с помощью комплекса «Точка-У» и 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

Конашенков рассказал, что в ходе спецоперации на Украине за минувшие сутки ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожены четыре склада с боеприпасами в ЛНР и ЗРК «Бук-М1» в ДНР.

«Кроме того, нанесено поражение живой силе, военной технике ВСУ и националистических формирований, в том числе "Правого сектора"*, в районах населенных пунктов Белая гора, Новодружеск, Мирная Долина, Подлесное и Волчеяровка», - сказал он.

На Донецком направлении во время контрбатарейной борьбы удалось поразить два взвода РСЗО «Ураган» в районах Заряное, Димитров и два взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» в районах населенных пунктов Спартак и Подгорное.

Представитель российского военного ведомства отчитался о боевой работе оперативно-тактической и армейской авиации. За минувшие сутки удалось поразить 57 районов сосредоточения неприятельских войск, пункт управления противника и многофункциональную радиолокационную станцию наведения ракет ЗРК С-300 в ДНР.

Российские ракетчики и артиллеристы поразили 216 районов сосредоточения войск противника, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения и два склада с боеприпасами.

За все время спецоперации, которую проводят ВС РФ на территории Украины, украинская сторона потеряла 209 самолетов, 132 вертолета, 1292 беспилотника, 348 ЗРК, 3709 танков и бронемашин, 580 боевых машин РСЗО, 2065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3760 единиц специальной военной автомобильной техники.

Конашенков также рассказал о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный. По его словам, противник в результате неудачного огневого поражения вынужден был отказаться от высадки десанта на остров.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Сегодня Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравили выпускников высших военных учебных заведений в Кремле. Глава российского военного ведомства напомнил им о защите интересов страны и заявил, что Вооруженные силы РФ сделают все, чтобы обеспечить военную безопасность России. Министр подчеркнул, что российские военнослужащие отстаивают интересы страны как на территории России, так и на дальних рубежах.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов