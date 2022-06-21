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Глава Минтруда сообщил о росте безработицы в России в июне

Елизавета Потейчук
12:08 21.06.2022
Министр указал, что на отечественный рынок труда в значительной степени оказывают давление компании с иностранным участием.
Глава Минтруда сообщил о росте безработицы в России в июне
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в июне на рынке труда в стране наблюдается постепенный рост напряженности. По его словам, также увеличивается количество безработных.

«Мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти. Если мы посмотрим динамику регистрируемой безработицы за период с 1 марта по 1 июня, то количество регистрируемых безработных находилось в коридоре 660-680 тыс. Это в принципе очень низкие показатели для российской экономики. Уже в июне мы начали наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», - цитирует ТАСС слова Котякова в рамках расширенного заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Министр указал, что на отечественный рынок труда в значительной степени оказывают давление компании с иностранным участием. Минтруд в марте-апреле предпринял ряд мер, чтобы снизить влияние. Однако Котяков отметил, что все же давление на предпринимательское сообщество по-прежнему продолжается.

Ранее Министерство труда России утвердило перечень вредных факторов на производстве, за которые сотрудникам выдают молоко и другие равноценные продукты. Теперь вне зависимости от длительности смены рабочий должен будет получить пол-литра молока.

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