В ФСБ сообщили о задержании 116 подпольных оружейников в 38 регионах РФ

Следственные действия проводились в течение мая и июня 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Крыму и других субъектах Российской Федерации.

© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ

В ФСБ России сообщили о задержании 116 подпольных оружейников в 38 регионах страны. Оперативные действия были проведены с участием МВД России и Росгвардией.

Сообщается, что 116 жителей страны оказались причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с их последующим сбытом.

По данным ведомства, следственные действия проводились в течение мая и июня 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Крыму и других субъектах федерации.

Правоохранители изъяли у подпольных оружейников в общей сложности 383 единицы огнестрельного оружия, среди которого оказалось такое, как 4 пулемета, ДП-27, «Максим», РПД, MG-42, 19 автоматов АКМ, АК-47, АК-74М, АКС-74У, АК-103), 20 пистолетов-пулеметов, 178 пистолетов и револьверов, в том числе ТТ, «Наган», Beretta, Browning, Colt, Smith&Wesson и другие, 162 винтовок и карабинов, а также пехотный миномет калибра 82 мм, 2 противотанковых ружья, 5 противотанковых мин и более 28 килограмм взрывчатых веществ, 162 ручные гранаты, 494 артиллерийских боеприпаса различного калибра и более 40 тысяч патронов и основных частей и комплектующих для оружия.