Защита берегов: «Бастионы» потопили «вражеские» корабли в Приморье
Расчеты береговых комплексов «Бастион» потопили «вражеские» корабли в ходе тренировок в Приморье. Противокорабельные ракеты не применялись, пуски были выполнены электронным способом, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
Вначале «Бастионы» выдвинулись в назначенный район и развернули пусковые установки для защиты побережья.
«Военнослужащие отработали алгоритм боевой работы с подготовкой комплексов к боевому применению и условному нанесению ударов по надводным целям», - говорится в сообщении.
Корабли «противника», по которым наносились удары, находились на удалении от 150 до 300 километров.
БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» (для ВС России) /«Яхонт» (для поставок на экспорт).
Создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов