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Защита берегов: «Бастионы» потопили «вражеские» корабли в Приморье

10:40 02.06.2022
Мероприятие проведено в рамках стартовавшего на ТОФ летнего периода обучения.
Защита берегов: «Бастионы» потопили «вражеские» корабли в Приморье
© Фото: Минобороны России
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Расчеты береговых комплексов «Бастион» потопили «вражеские» корабли в ходе тренировок в Приморье. Противокорабельные ракеты не применялись, пуски были выполнены электронным способом, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Вначале «Бастионы» выдвинулись в назначенный район и развернули пусковые установки для защиты побережья.

«Военнослужащие отработали алгоритм боевой работы с подготовкой комплексов к боевому применению и условному нанесению ударов по надводным целям», - говорится в сообщении.

Корабли «противника», по которым наносились удары, находились на удалении от 150 до 300 километров.

БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» (для ВС России) /«Яхонт» (для поставок на экспорт).

Создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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