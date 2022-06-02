Армия Защита берегов: «Бастионы» потопили «вражеские» корабли в Приморье Мероприятие проведено в рамках стартовавшего на ТОФ летнего периода обучения. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Расчеты береговых комплексов «Бастион» потопили «вражеские» корабли в ходе тренировок в Приморье. Противокорабельные ракеты не применялись, пуски были выполнены электронным способом, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. Вначале «Бастионы» выдвинулись в назначенный район и развернули пусковые установки для защиты побережья. «Военнослужащие отработали алгоритм боевой работы с подготовкой комплексов к боевому применению и условному нанесению ударов по надводным целям», - говорится в сообщении. Корабли «противника», по которым наносились удары, находились на удалении от 150 до 300 километров. БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» (для ВС России) /«Яхонт» (для поставок на экспорт). Создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика