В любое время суток и при любой погоде: ВС РФ продолжают успешное продвижение в ходе СВО

ЛИД Успехи поражения военных целей достигаются как с помощью дронов «Орлан», истребителей-бомбардировщиков Су-34, так и благодаря различным РСЗО, включая «Ураган».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

«Ураганы» Западного военного округа уничтожают замаскированные позиции ВСУ. Расчеты систем залпового огня используют осколочно-фугасные снаряды, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника. А это не только огневые позиции, но и пункты управления.

«Поражаем командные пункты, артиллерию противника. Снаряды - осколочно-фугасные, дальность минимальная от 10 километров. Конечно, тяжело. Но все справляются. Все работают, заряжены на работу», - рассказал начальник штаба реактивного дивизиона Александр.

Точность наведения - результат воздушной разведки, которую обеспечивают дроны «Орлан». Операторы этих беспилотников быстро обнаруживают вражеский укрепрайон с любой высоты. Беспилотники корректируют огонь в реальном времени.

После залпа расчеты оперативно меняют позиции и уходят из-под ответного удара. Наша артиллерия в Донбассе работает по позициям боевиков фактически круглые сутки.

Особо важные объекты в зоне проведения спецоперации доверяют именно летчикам-бомбардировщикам. Командные пункты и системы ПВО, склады с оружием - их Су-34 поражают в любое время суток и при любой погоде.

По наземной инфраструктуре боевиков они работают ракетами «воздух-поверхность». Нередко летчикам приходится уничтожать и внезапно появляющиеся цели, особенно такие важные и опасные, как зенитные ракетные комплексы.

Также в оборонном ведомстве России сообщили, что на Украине на передовую отказываются выезжать большие пополнения для частей ВСУ. А на самой передовой, как подчиненные, так и командиры боевиков не хотят воевать и отказываются выполнять приказы.

Так, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков информировал о значительных потерях на стороне противника в ходе проведения СВО.

«С 19 мая, за месяц боев, одна только 14-ая механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и раненными больше 2100 человек. Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия. <...> Значительная часть командного состава 30-ой механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач. Используются любые предлоги по симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера», - заявил представитель Минобороны РФ.

Более подробно об успехах российских военных за 20 июня, о географии уничтоженных огневых позиций и снабжения противника, а также про ВСУ и их уклонистов - в репортаже Алексея Кошкина.