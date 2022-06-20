Возрождение легенды: могут ли «Жигули» вернуться на авторынок

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Возвращение на российский авторынок знаменитого «Москвича» может стать не последним перерождением советского бренда в стране. В случае успеха «столичной» марки в ее осовремененном варианте на дорогу могут выйти не менее известные «Жигули».

Такое мнение высказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. По словам специалиста, такой ход хорош возможностью не продвигать пока чуждое потребителю название, а «выехать» на том, что уже есть в голове людей. При этом конструкция машин, конечно, будет соответствовать последним требованиям.

«Возрождение старых марок - это не значит возрождение старых автомобилей», - уточнил Субботин в интервью радио Sputnik.

Технологической частью процесса в рамках этого проекта, по мнению специалиста, займется КНР. Автомобили китайских компаний, созданные силами промышленности Поднебесной, в таком случае обретут ностальгические имена брендов времен СССР. И подобная практика, заметил эксперт, не уникальна, а, напротив, очень даже распространена в мире.

Согласно прогнозу специалиста, на организацию производства «Москвичей» потребуется не меньше года. Еще некоторое время потребуется для оценки того, насколько тепло машину примет рынок, а затем уже будет почва для дальнейшего планирования.