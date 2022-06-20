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«Универсальные воины»: как готовят сирийских минометчиков

Игорь Лапик
Алиса Краузе
05:13 20.06.2022
Минометчики САР во время учений отрабатывают самые разнообразные боевые задачи, начиная со стрельбы из ручных гранатометов и заканчивая пересечением полосы препятствий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Артиллеристы это универсальные воины, которые могут пользоваться любым типом оружия. Не только минометами, но и стрелковым оружием и гранатометами, из которых они успешно поражают цель в виде танка времен ВОВ на полигоне в Сирии.

Отстрелявшись из ручных противотанковых гранатометов, подразделение минометчиков быстро садится в МТЛБ и мчит на прохождение полосы препятствий. 

Спуски, подъемы, колейный мост, змейка и условное минное поле. Успешно пройдя маршрут, бронированный тягач доставляет бойцов на новую позицию, где нужно быстро развернуться и приготовить орудие к бою. 

Минометная батарея - это единая команда, где у каждого своя роль. Поднести ящики с боеприпасами, прикрепить дополнительный пороховой заряд, чтобы задать нужную скорость и дальность полета мины, выставить нужный угол наведения ствола. И все это надо делать молниеносно, ведь в реальной ситуации нет времени на раздумья.  

В ходе этих учений сирийскими минометчиками был отработан норматив - занятие неподготовленной огневой позиции без предварительной разведки. Под контролем российских инструкторов.

«Для того, чтобы быстро нанести огневое поражение противнику, как раз-то используются неподготовленные огневые позиции. Занимают их сходу, наносят огневое поражение, сворачиваются и быстро перемещаются на запасные огневые позиции для того, чтобы противник не нанес ответный удар», - указал военнослужащий группировки войск РФ в САР Сергей Павлович.

Минометчики - это козырная карта в руках любого пехотного подразделения. Здесь в Сирии они не раз оказывали эффективное огневое прикрытие своим товарищам по оружию. 

«Мое подразделение воевало против террористов в Деръа. Наши товарищи сражались храбро, гибли в боях и получали ранения. Но наши минометные залпы были точны, и мы побеждали. Сейчас мы тренируемся, чтобы защищать наш народ и в будущем избежать ненужных потерь», - поделился минометчик, механик-водитель Хасан Мэрхай.

Сирийские минометчики хорошо подготовлены для ведения боевых действий в условиях пустыни и жаркого климата, но навыки нужно совершенствовать. И следующим этапом для них будет участие во внутриармейском конкурсе военного мастерства. 

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