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«Русские накормили»: жители ДНР встретили очередную партию гумпомощи из России

Константин Исаев
Алиса Краузе
05:02 20.06.2022
Военнослужащие ВС РФ оказывают гуманитарную помощь жителям освобожденных населенных пунктов в ДНР.
«Русские накормили»: жители ДНР встретили очередную партию гумпомощи из России
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры доставки гуманитарной помощи жителям освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Колонны российской военной техники доставляют продовольствие максимально оперативно. Сразу после освобождения населенного пункта военнослужащие Центрального военного округа формируют продовольственные наборы и отправляют их нуждающимся.

Незамедлительная доставка гуманитарной помощи позволяет обеспечить население продуктами, средствами гигиены, медикаментами. В состав продуктовых наборов вошли рис, гречка, перловка, макароны, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай, средства гигиены и медицинские препараты.

«Пришли русские, хоть накормили людей. Спасибо большое», - поблагодарила российских военнослужащих одна из местных жительниц Антонина.

Люди подчеркивают, что военнослужащие ВС РФ исключительно вежливы в общении с населением.

«У нас все нормально. Гуманитарку привозят, воду доставляют. Никто нас не обижает, не угрожает и не хамит. Хотелось бы, чтобы было побольше правды и поменьше вот этой лжи, которую распространяют на каждом украинском канале», - призналась жительница ДНР Лидия.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала марта Россия доставила на Украину свыше 24 тысяч тонн гуманитарной помощи. Кроме того, 352 тонны гуманитарной помощи отправились в Донбасс.

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