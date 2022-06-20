Военнослужащие ВВО навели паромную переправу для жителей Приморья

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В соответствии с решением командования Восточного военного округа, после обращения губернатора Приморского края военнослужащие понтонных подразделений общевойсковой армии ВВО навели паромную переправу через реку Большая Уссурка в районе автомобильных дорог между поселками Лукьяновка и Новополтавка.

Ранее военнослужащие совершили марш в указанный район для оборудования и содержания паромной переправы.

Паромная переправа создана в целях оказания помощи жителям Красноармейского муниципального района. Переправа организована с помощью секций понтонно-мостового парка (ПМП), которые буксируются специальными катерами БМК-150. Ширина реки в месте наведения переправы составляет более 200 метров.

Также было организовано полное взаимодействие с администрацией Красноармейского муниципального района по вопросу обеспечения работы переправы.

Всего в организации переправы приняли участие более 20 военнослужащих, было задействовано порядка 10 единиц инженерной техники.