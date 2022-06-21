Победить не числом, а умением: новые истории мужества военных РФ на Украине

© Минобороны России

Сержант Денис Бовкун

Отделение под командованием сержанта Дениса Бовкуна, действуя в составе батальонно-тактической группы, выполняло задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных подразделений украинских националистов.

Продвигаясь по населенному пункту, Денис обнаружил в заброшенном здании группу боевиков, вооруженных пулеметом, гранатометом и стрелковым оружием. Мгновенно оценив ситуацию, Денис принял решение незамедлительно атаковать противника и открыл огонь из БМП по вражеским позициям.

В ходе завязавшегося столкновения боевая машина пехоты сержанта Бовкуна получила повреждения от выстрела из ручного гранатомета. Несмотря на контузию, Денис смог эвакуировать из горящей машины товарищей, получивших ранения и не способных самостоятельно покинуть БМП, в безопасное место.

Оказав помощь раненым, сержант Бовкун продолжил вести бой с националистами и уничтожил пять боевиков. Смелые и решительные действия сержанта Дениса Бовкуна в сочетании с профессионализмом и самоотверженностью его подчиненных обеспечили стремительное наступление на позиции боевиков и привели к освобождению населенного пункта.