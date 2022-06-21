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Победить не числом, а умением: новые истории мужества военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 21.06.2022
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине военнослужащие проявляют личное мужество, подлинный героизм и верностью долгу.
Победить не числом, а умением: новые истории мужества военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Сержант Денис Бовкун

Отделение под командованием сержанта Дениса Бовкуна, действуя в составе батальонно-тактической группы, выполняло задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных подразделений украинских националистов.

Продвигаясь по населенному пункту, Денис обнаружил в заброшенном здании группу боевиков, вооруженных пулеметом, гранатометом и стрелковым оружием. Мгновенно оценив ситуацию, Денис принял решение незамедлительно атаковать противника и открыл огонь из БМП по вражеским позициям.

В ходе завязавшегося столкновения боевая машина пехоты сержанта Бовкуна  получила повреждения от выстрела из ручного гранатомета. Несмотря на контузию, Денис смог эвакуировать из горящей машины товарищей, получивших ранения и не способных самостоятельно покинуть БМП, в безопасное место.

Оказав помощь раненым, сержант Бовкун продолжил вести бой с националистами и уничтожил пять боевиков. Смелые и решительные действия сержанта Дениса Бовкуна в сочетании с профессионализмом и самоотверженностью его подчиненных обеспечили стремительное наступление на позиции боевиков и привели к освобождению населенного пункта.

© Минобороны России

Младший сержант Станислав Письмарев, наводчик-оператор БМП

Экипаж боевой машины пехоты, в составе которого действовал младший сержант Станислав Письмарев, участвовал в освобождении одного из населенных пунктов от украинских националистов.

Продвигаясь по населенному пункту, Станислав обнаружил группу вооруженных боевиков, которые оборудовали позиции на территории заброшенного предприятия, о чем немедленно сообщил командиру. Было принято решение выбить боевиков с занимаемых позиций.

В ходе сражения младший сержант Письмарев, умело действовавший в составе подразделения, сумел уничтожить семь боевых и две легкобронированные машины противника. Окруженный враг, понесший значительные потери как в технике, так и в живой силе, решил сложить оружие и сдаться в плен.

© Минобороны России

Старший сержант Константин Руденко

Старший сержант Константин Руденков составе подразделения выполнял задачу по обеспечению безопасного продвижения колонны в районе одного из населенных пунктов. Продвигаясь по заданному маршруту, Константин обнаружил группу украинских националистов, готовивших засаду.

Оценив обстановку, Константин Руденко принял решение навязать бой противнику, несмотря на численное превосходство врага. Группа под руководством старшего сержанта Константина Руденко скрытно подобралась к неприятелю и внезапно атаковала националистов.

В ходе боя Константин уничтожил пикап противника с установленным минометом и до 15 боевиков. Несмотря на ожесточенное сопротивление, группа националистов была полностью уничтожена.

Своими грамотными действиями и высоким профессионализмом старший сержант Руденко обеспечил выполнение боевой задачи, при этом не допустив потерь среди личного состава.

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