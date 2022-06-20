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Огненный «Ураган»: кадры уничтожения позиций ВСУ расчетами РСЗО Западного военного округа

Михаил Аброськин
05:01 20.06.2022
Данная реактивная система предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западного военного округа (ЗВО). С помощью РСЗО были выполнены огневые задачи по уничтожению позиций вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции (СВО).

Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе СВО продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ. Также разрушаются оборонительные сооружения, подавляются пункты управления, уничтожению подлежат огневые средства, вооружение и военная техника противника.

В ходе проведения воздушной разведки расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки, расчеты 220-миллиметровых РСЗО «Ураган» ЗВО нанесли удар по выявленным позициям противника.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов комплексов БПЛА. Они, в свою очередь, в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника.

«Поражаем командные пункты, артиллерию противника в первую очередь. Снаряды осколочно-фугасные, дальность минимальная от 10 километров. Конечно, тяжело. Но все справляются. Все работают, заряжены на работу. Морально-психологическое состояние у всех отличное», - рассказал журналистам начальник штаба реактивного дивизиона Александр.

После проведения боевой стрельбы расчеты РСЗО «Ураган» совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника

Реактивная система залпового огня «Ураган» предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше. Также данная РСЗО способна поразить и разрушить пункты управления, узлы связи и объекты военно-промышленной инфраструктуры, склады боеприпасов и другие целей.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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