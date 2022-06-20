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МО РФ: украинские боевики используют гражданские объекты ЛДНР и Запорожья в военных целях

22:48 20.06.2022
Согласно заявлению МО РФ, украинские боевики используют в военных целях гражданскую инфраструктуру Лисичанска и Приволья ЛНР, Краматорска ДНР и Запорожья.
МО РФ: украинские боевики используют гражданские объекты ЛДНР и Запорожья в военных целях
© Фото: Mihir Melwani Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинские боевики используют гражданские объекты Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожья в военных целях. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Лисичанске Луганской Народной Республики в школах № 9 (ул. Докучаева), № 14 (ул. Гарибальди), № 28 (ул. Московская) и в детском саду № 6 (квартал 40 лет Победы) военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, а в многоквартирных домах (ул. Победы) огневые позиции и снайперские точки. При этом, на прилегающих к зданиям территориях размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО, а эвакуация местных жителей умышленно не проводилась; в Приволье Луганской Народной Республики в детском саду «Калинушка» (ул. Крупской) националисты разместили снайперские позиции, тяжелую технику и РСЗО, в помещениях дошкольного учреждения насильно удерживают жителей близлежащих домов; в Запорожье на территориях школы № 12 (просп. Моторостроителей), школы-интерната № 2 (ул. Игоря Сикорского) и детского сада № 81 (ул. Казачья) дислоцированы подразделения украинских вооруженных формирований, размещено тяжелое вооружение и военная техника; в густонаселенных районах Краматорска Донецкой Народной Республики в зданиях профессиональных училищ № 14 (ул. Героев Украины) и № 28 (ул. Парковая), лицея № 4 (ул. Дворцовая), школ № 7 (ул. Дружбы) и № 12 (ул. Василия Стуса) подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, а на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом, местных жителей под предлогом обеспечения безопасности удерживают в учебных заведениях», - заявил представитель МО РФ.

Михаил Мизинцев добавил, что боевики, зная, что жертвами таких преступных действий могут стать гражданские лица, целенаправленно обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики и позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию возложить на них ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении украинского МиГ-29 в Днепропетровской области. Также сбиты девять беспилотников противника в Харьковской и Херсонской областях, в ДНР и ЛНР, добавили в российском военном ведомстве.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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