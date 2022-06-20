В Москве прошла торжественная профилактика газогорелочного устройства Вечного огня «Могилы Неизвестного Солдата»

За процессом наблюдали победители всероссийского конкурса рисунков о Вечном огне.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Валерий Мельников РИА Новости

В Москве в преддверии Дня памяти и скорби провели торжественную церемонию профилактики газогорелочного устройства Вечного огня мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата».

На время работы специалистов священное пламя перенесли специальным факелом на временную горелку. Звезду мемориала приподняли и отнесли в сторону, внутренние агрегаты очистили от пыли и копоти, проверили работу запальников.

За процессом наблюдали победители всероссийского конкурса рисунков о Вечном огне. После окончания торжественной церемонии и переноса пламени со временной горелки обратно, память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.

9 мая на легендарной Саур-Могиле зажгли Вечный огонь. Пламя приехало в Донецкую народную республику с Могилы Неизвестного Солдата из Александровского сада в Москве.