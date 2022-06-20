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Один большой укрепрайон: во что превратили Северодонецк отступающие боевики

Валентин Гвоздев
Игнат Далакян
22:19 20.06.2022
Каждый дом боевики превратили в укрепрайон, мешками заложены огневые позиции, и так вся улица, в шахматном порядке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На подъезде к Северодонецку все отчетливее слышна артиллерийская дуэль бойцов ЛНР и российских военных с остатками националистов на заводе «Азот».

Вооруженные силы Украины из танка расстреливают жилые дома прилегающие к промзоне, выстрелы содрогают стены дома. Это кажется невероятным, но в соседнем дворе живут люди. Четвертый месяц в нечеловеческих условиях.

«Нет воды, света, газа. Это нормальная ситуация? Еще и обстрелы бесконечные», - сказала местная жительница.

Жилой сектор Северодонецка очищен от националистов, однако, напоминания об их присутствии можно встретить повсюду.

Каждый дом боевики превратили в укрепрайон, мешками заложены огневые позиции, и так вся улица, в шахматном порядке. Отступая, меняли позиции.

Бойцам спецназа и силам народной милиции ЛНР противостоят иностранные наемники и остатки нацформирований.

Проблем с идентификацией «солдат удачи» нет. В распоряжении союзных сил оказались полные данные, всех, кто приехал сюда зарабатывать на крови жителей Донбасса.

В одном из зданий находилась служба безопасности Украины, все оно было заминировано. Сейчас ходить в нем относительно безопасно, рядом слышны разрывы. Уходя националисты оставили всю документацию, которую следовало сжечь, сейчас эти бумаги изучают наши командиры. Известны не только имена и фамилии, есть даже фотографии и послужные списки.

Остатки боевиков запрещенного «Правого сектора»* и нацбатов, а также примкнувшие к ним наемники полностью блокированы на территории завода «Азот». Альтернатива сдаче в плен - полное уничтожение. Чем закончится это противостояние понятно даже детям.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в РФ

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