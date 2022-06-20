Кива заявил, что две трети ВСУ уничтожены
© Фото: ТРК "Звезда"
Кива заявил, что две трети ВСУ уничтожены
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Кива заявил, что две трети ВСУ уничтожены
© Фото: ТРК "Звезда"
Кива заявил, что две трети ВСУ уничтожены
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