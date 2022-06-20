Заявления дипломатов и реакция властей: как развивается ситуация вокруг «блокады» Калининграда

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Железная дорога для калининградцев это практически «Дорога жизни». Большая часть грузопотока с основной территорией России до сегодняшнего дня проходила по земле. Запрет транзита через Литву коснулся почти половины всей номенклатуры перевозимых товаров.



Почти ровно 20 лет назад, в ноябре 2002 в Брюсселе Россия и Евросоюз договорились о том, что уникальное положение Калининградской области никем не будет оспариваться, и транзит между этим и другими регионами России будет бесперебойным. И такое сотрудничество будет способствовать ускорению развития всей области в целом. И вот соседи передумали.

«С 17 июня санкционные товары (...) больше нельзя будет перевозить через Литву. Это (решение) было принято после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством», - сообщил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Сегодня Литовский МИД поспешил уточнить - никаких односторонних санкций против России Вильнюс не вводил, а всего лишь последовательно исполнял решение Европейского союза. Четвертый пакет санкций, предусматривающий ряд ограничений связанных с импортом и перевозкой некоторых товаров через территорию ЕС полностью вступил в силу. Тот факт, что это грубейшим образом нарушает договоренности двадцатилетней давности литовские власти предпочли оставить за скобками.

«Решение действительно, беспрецедентное, это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным. Ситуация более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен», - заявил официальный представитель российского президента Дмитрий Песков.

Калининградская область - единственный российский регион на особом положении. Окруженный со всех сторон границами других государств с основной территорией России он имеет сообщение только через нейтральные воды Балтийского моря или сопредельного государства, Литовской республики. Сегодня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы. Главе дипмиссии заявлен решительный протест.



«Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций, указали, что оцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего совместные заявления РФ и ЕС о транзите между Калининградом и остальной территорией РФ от 2002 года, как открыто враждебные. Заявили, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действие по защите своих национальных интересов», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как и все прочие санкции, рано или поздно очередные ограничительные меры вернутся бумерангом. Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что в этом смысле власти прибалтийской республики в последнюю очередь подумали о своих гражданах.

«Те политические силы, которые находятся у власти в Литве, поставили экономические интересы страны, социальное благополучие граждан - просто в последнюю очередь. Задача-максимум, которую они преследуют - это нанести максимальный вред нашей стране», - рассказал дипломат.

Региональные власти и бизнес в Калининградской области тем временем перестраивают логистику. В частности планируется усилить загрузку паромной линии Усть-Луга - Балтийск. В любом случае поводов для паники нет, уверены специалисты.

Тем не менее без эксцессов не обошлось. В сети появилось видео рукопашной схватки за мешок цемента - он тоже входит в санкционный список. Губернатор калининградской области в своем обращении к жителям региона напомнил - временные трудности и до этого возникали, но всегда последовательно решались.