Армия Выбитые окна, вырванные двери: как выглядят последствия попадания ракеты «Точки-У» в ЛНР Валентин Гвоздев Ракета взорвалась в самом центре села, в районе местного стадиона, в радиусе 500 метров выбило окна, осколки прошивали насквозь даже стены. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Украинские войска обстреляли населенный пункт Хорошее, выпустив ракету «Точка-У». Об этом сообщил корреспонденту «Звезды» Валентину Гвоздеву офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский. Ракета взорвалась в самом центре села, в районе местного стадиона, в радиусе 500 метров выбило окна, осколки прошивали насквозь даже стены. «Тактическая ракета комплекса "Точка-У" детонирует на подлете к цели, на высоте около 20 метров. Этот детский сад расположен в полукилометре от места взрыва, тем не менее, сила взрывной волны была такой, что даже здесь повыбивало стекла и вырвало двери», - рассказал Гвоздев. Утром того же дня обстрелу подвергся город Ирмино. Кассетные боеприпасы реактивных систем залпового огня «Ураган» попали на территорию противотуберкулезного диспансера. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика