Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров людям в ряде регионов России

Единовременная помощь в связи с полной или частичной утратой имущества в ходе пожаров должна быть оказана до 1 июля.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором поручается оказать материальную помощь пострадавшим от пожаров людям в ряде регионов РФ.

Единовременная помощь в связи с полной или частичной утратой имущества в ходе пожаров должна быть оказана до 1 июля.

Поручение президента касается Красноярского края, а также Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей.

Ранее президент России обсудил с губернатором Мурманской области выплаты матерям.