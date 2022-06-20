Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров людям в ряде регионов России
Единовременная помощь в связи с полной или частичной утратой имущества в ходе пожаров должна быть оказана до 1 июля.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором поручается оказать материальную помощь пострадавшим от пожаров людям в ряде регионов РФ.
Единовременная помощь в связи с полной или частичной утратой имущества в ходе пожаров должна быть оказана до 1 июля.
Поручение президента касается Красноярского края, а также Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей.
Ранее президент России обсудил с губернатором Мурманской области выплаты матерям.