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Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров людям в ряде регионов России

Тимур Шерзад
15:45 20.06.2022
Единовременная помощь в связи с полной или частичной утратой имущества в ходе пожаров должна быть оказана до 1 июля. 
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров людям в ряде регионов России
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором поручается оказать материальную помощь пострадавшим от пожаров людям в ряде регионов РФ. 

Единовременная помощь в связи с полной или частичной утратой имущества в ходе пожаров должна быть оказана до 1 июля. 

Поручение президента касается Красноярского края, а также Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей. 

Ранее президент России обсудил с губернатором Мурманской области выплаты матерям.

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