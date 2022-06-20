Армия Путин 21 июня встретится в Кремле с выпускниками военных вузов Андрей Аркадьев Также завтра запланировано заседание президиума Госсовета, где рассмотрят стратегию развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин во вторник выступит в Кремле перед выпускниками высших военно-учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Также завтра запланировано заседание президиума Госсовета, где рассмотрят стратегию развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года. Год назад традиционная встреча прошла в Георгиевском зале Кремля, на нее были приглашены 400 лучших выпускников 18 высших учебных заведений. На ежегодном приеме присутствовали выпускники высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика