В Кремле заявили, что привлечение ОДКБ к спецоперации на Украине не рассматривалось
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что развитие ОДКБ - один из приоритетов РФ в областях внешней политики и безопасности.
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В Кремле заявили, что вариант с привлечением сил ОДКБ к специальной военной операции на Украине не рассматривался. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также Песков заявил, что ОДКБ обладает большим значением для России. Он отметил, что организация уже продемонстрировала свою эффективность, оперативность и нужность в совсем недалеком прошлом.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что развитие ОДКБ - один из приоритетов РФ в областях внешней политики и безопасности.
Также Дмитрий Песков прокомментировал попытку Литвы блокировать Калининградскую область.