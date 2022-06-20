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В Кремле заявили, что привлечение ОДКБ к спецоперации на Украине не рассматривалось

12:48 20.06.2022
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что развитие ОДКБ - один из приоритетов РФ в областях внешней политики и безопасности. 
В Кремле заявили, что привлечение ОДКБ к спецоперации на Украине не рассматривалось
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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В Кремле заявили, что вариант с привлечением сил ОДКБ к специальной военной операции на Украине не рассматривался. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Также Песков заявил, что ОДКБ обладает большим значением для России. Он отметил, что организация уже продемонстрировала свою эффективность, оперативность и нужность в совсем недалеком прошлом

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что развитие ОДКБ - один из приоритетов РФ в областях внешней политики и безопасности. 

Также Дмитрий Песков прокомментировал попытку Литвы блокировать Калининградскую область.  

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