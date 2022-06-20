Нанести удар и в укрытие: как работают самоходки «Акация» в ходе СВО

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Гаубичные орудия отрабатывают из лесополосы. В укрытии их сложнее засечь и нанести ответный удар.

Самоходные гаубицы «Акация» ведут огонь в направлении Угледара. Украинская артиллерия периодически «огрызается» - в том числе 155-миллимитровыми гаубицами заокеанского производства.

«Работают реактивной артиллерией. И три гаубицы замечены у них американского производства М777. Их точность невысока, мы успеваем выполнить противоогневой маневр и пытаемся накрыть гаубицы», - отметил офицер на батарее Иван Рыбалко.

Накрыть американские орудия пока не удалось, но российские расчеты над этим работают: уничтожая реактивные системы и другую технику.

Самоходка, названая экипажем «Берсерк» в честь неистовых мифических воинов, возвращается с позиций в укрытие. Противнику нанесено очередное огневое поражение.

«БМП-2 несколько штук были у них замаскированы в лесополосе, как наши. Но благодаря квадрокоптеру, тепловизору мы всегда знаем, что где находится у них», - объяснил командир расчета САУ Александр Гайнулов.

Удары наносятся в круглосуточном режиме. Экипажи, говорят, уже приспособились даже спать в машинах.

«Как прилетает, мы подавляем. Вчера в три часа ночи начали наступление - подавили», - обозначил командир расчета САУ Эльдар Ибрагимов.

Противник, по словам артиллеристов Южного военного округа ‐ подавлен во всех смыслах. Ответные удары заметно сократились. В основном используется реактивная артиллерия и кассетные боеприпасы. Низкую точность украинские военные пытаются компенсировать, увеличив площадь поражения.

«Изначально опыта боевого не было и туго приходилось. Сейчас мы очень грамотно отрабатываем и по нам не попадает даже близко», - рассказал военнослужащий Ярослав Тромсюк.

Практически все экипажи на Украине с самого начала спецоперации. Работали на различных направлениях. Разведка передает координаты новых целей. Самоходки выезжают на позиции. У них не больше 10 минут, чтобы нанести удар и вернуться в укрытие.