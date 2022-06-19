Ошибка «Patriot»: почему ЗРК «Тор» был бы лучшим решением для защиты нефтезаводов

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Американский зенитный ракетный комплекс «Patriot» не справился с атакой самодельных дронов на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии в 2019 году из-за несовершенных локаторов. Они не смогли засечь низколетящие цели, у которых к тому же была небольшая эффективность поверхности отражения. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал помощник гендиректора завода «Купол» Вячеслав Карташов.

«Крылатые ракеты и беспилотные средства, которые были применены в 2019 году по нефтяному объекту, имели очень небольшую высоту полета, порядка 50 метров. Эти крылатые ракеты имели очень незначительную ЭПР - эффективность поверхности отражения. Значит, по этим целям радиолокаторы “Patriot” работать не умеют», - объяснил специалист.

Саудовской Аравии следовало бы вместо американских систем закупить отечественные ЗРК «Тор», обладающие гораздо более чуткими системами слежения, считает главный конструктор завода «Купол» Александр Александров. По его словам, российские комплексы способны реагировать на небольшие цели в небе гораздо быстрее и поражать за один раз сразу несколько беспилотников.

«Время реакции комплекса “Тор” составляет от 5 до 10 секунд. Это время, которое необходимо затратить от момента обнаружения целей до нажатия кнопки пуск. Плюс - зона поражения, это 16 км по дальности, 12 км высоте. Также, “Тор” одновременно может поражать 4 цели», - заявил Александров.

Напомним, что в ночь на 14 сентября 2019 года предприятия Saudi Aramco были атакованы беспилотниками, которые устроили пожары на двух крупных месторождениях. Была повреждена очищающая нефть от примесей установка. Пламя вспыхнуло на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияд.

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