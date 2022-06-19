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Сбить БПЛА на ходу: кадры работы «Тор-М2К» на полигоне

Владимир Расходчиков
08:34 19.06.2022
Способность ЗРК «Тор» уничтожать беспилотники и ракеты противника на ходу позволяет ему прикрывать колонны техники и быстро менять позиции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Тактический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2К» единственный в мире способен гарантированно поражать воздушные цели на ходу. Это позволяет быстро менять позицию ЗРК и сразу же уходить от ответного огня противника, при этом успешно отражая атаки с воздуха. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал главный конструктор завода «Купол» Александр Александров.

«Это важно в тех случаях, когда необходимо мобильно, оперативно сменить место дислокации. Можно этим режимом пользоваться и при движении войск на марше. Продолжаем движение и отрабатываем те воздушные цели, которые атакуют нас или какие-то объекты, которые мы прикрываем», - объяснил специалист. 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. “Тор-М2”. Купол от “Купола”» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите единственный в мире комплекс ПВО, способный стрелять ракетами на полном ходу. И вычленять такие цели, которые для большинства конкурентов остаются невидимыми: например, противокорабельные ракеты, идущие в атаку впритирку к воде на высоте около 5 метров.

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