Сбить БПЛА на ходу: кадры работы «Тор-М2К» на полигоне

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Тактический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2К» единственный в мире способен гарантированно поражать воздушные цели на ходу. Это позволяет быстро менять позицию ЗРК и сразу же уходить от ответного огня противника, при этом успешно отражая атаки с воздуха. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал главный конструктор завода «Купол» Александр Александров.

«Это важно в тех случаях, когда необходимо мобильно, оперативно сменить место дислокации. Можно этим режимом пользоваться и при движении войск на марше. Продолжаем движение и отрабатываем те воздушные цели, которые атакуют нас или какие-то объекты, которые мы прикрываем», - объяснил специалист.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. “Тор-М2”. Купол от “Купола”» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите единственный в мире комплекс ПВО, способный стрелять ракетами на полном ходу. И вычленять такие цели, которые для большинства конкурентов остаются невидимыми: например, противокорабельные ракеты, идущие в атаку впритирку к воде на высоте около 5 метров.