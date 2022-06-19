В Омской области при падении параплана погибли два человека

Сообщение в полицию поступило от рыбаков, находившихся на водоеме в районе села Большекулачье Омского района.

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В Омской области упал параплан, в результате происшествия скончались два человека. Об этом говорится в сообщении регионального главка Министерства внутренних дел РФ.

«Сегодня около 08:00 (05:00 мск) часов в полицию поступило сообщение от рыбаков, находившихся на водоеме в районе села Большекулачье Омского района, о падении параплана, в результате которого погибли два человека», - заявили правоохранители.

Два года назад в Приморье мужчина на параплане совершил падение с высоты 120 метров. Кадры инцидента впоследствии опубликовал его друг. На видео его начинает закручивать ветер, после чего он начинает падать в сторону скалы. Тогда СМИ передавали, что парапланерист отделался небольшими ушибами и ссадинами.