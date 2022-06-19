Во имя сохранения исторической памяти: как прошло открытие военных сборов «За нами Москва»

Мероприятие проводится с целью повышения интереса у молодежи к изучению истории нашей страны и формирования уважения к героическому прошлому России.

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Накануне в 15:00 в Парке Победы в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. состоялось открытие военно-патриотических сборов «За нами Москва. 36-й Можайский укрепрайон» с участием офицеров Главного военно-политического Управления войск национальной гвардии РФ, Героев России, политических и общественных деятелей.

Участниками сборов стали более 150 подростков от 12 до 16 лет, дети ветеранов и военнослужащих Росгвардии, в том числе участников специальной военной операции на Украине. Сборы пройдут с 18 по 25 июня в Можайском районе Московской области.

Мероприятия предполагают полное погружение школьников в историю Великой Отечественной войны посредством исторической реконструкции, углубленное изучение истории войск национальной гвардии Российской Федерации. В программу также войдет пеший переход в солдатском обмундировании с винтовкой Мосина по участку Можайской линии обороны, где в октябре 1941 года бойцы 32-й стрелковой дивизии задержали прорыв вражеских войск, с посещением мемориальных мест, связанных с боевыми действиями 1941 года.