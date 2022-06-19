Назван самый привлекательный для комаров тип людей

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Людей с тонкой кожей и небольшим слоем подкожной жировой клетчатки комары могут считать более «аппетитными» и кусать чаще. Об этом радио Sputnik рассказала вра-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.

«У комаров включается как бы "тепловизор" - они видят инфракрасное излучение, летят на тепло сосудов, крови. Может быть, если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать чуть реже, а людей с тонкой кожей - чаще», - рассказала она.

Доктор также разъяснила, какой может быть реакция кожи на комариный укус и как избежать неприятных последствий. У аллергиков и людей с нежной кожей от укуса может наблюдаться отечность, особенно заметны укусы на лодыжках, запястьях, в области лица и шеи. Место укуса лучше не расчесывать, для облегчения зуда можно приложить холод, помазать охлаждающим кремом или специальным средством. При сильной реакции следует выпить антигистаминный препарат, уточнила Ярцева.

Защититься от комаров на улице можно с помощью закрытой одежды, спреев от насекомых. В помещении можно использовать аэрозоли и специальные горящие средства, которые своим запахом отталкивают насекомых.

Ранее ученые нашли объяснение «жестокости» к людям определенных видов комаров. Отмечается, что из 3,5 тысяч видов этих насекомых лишь несколько кусают людей.