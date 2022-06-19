Безопасная земля: кадры работы саперов ЗВО в Харьковской области

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Военнослужащие инженерных войск Западного военного округа продолжают разминировать автомобильные дороги, приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья в освобожденных от националистов населенных пунктах Харьковской области. Специалисты ищут неразорвавшиеся украинские боеприпасы. Саперы выезжают по адресным запросам местных жителей.

По прибытию проводится инженерная разведка местности, оценивается обстановка, после чего группа разминирования приступает к очистке местности. Специалисты в защитных костюмах с использованием современных миноискателей и инженерных щупов ищут противопехотные и противотанковые мины нажимного действия, оставленных ВСУ. Все организовано в строгом соблюдении требований безопасности.

Поиск мин происходит по внешним демаскирующим признакам, с помощью штатных средств, а также с привлечением специально обученных минно-розыскных собак. После определения степени их опасности, обнаруженные боеприпасы грузятся в автомобили, специально оборудованные для безопасной перевозки песочным настилом и бронепластинами. Затем на специальном полигоне их уничтожают.

Поврежденные или неисправные мины уничтожаются на месте накладным зарядом. Ежедневно военные инженеры ЗВО обнаруживают и извлекают несколько десятков противотанковых и противопехотных мин.

Ранее «Звезда» показывала кадры разминирования акватории пляжа Мариуполя российскими саперами. Там работает инженерное подразделение Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.