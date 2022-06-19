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В Конгрессе США заявили, что цены на бензин станут «убийственными» для Байдена

Сергей Лебедев
04:29 19.06.2022
Политики считают, что американский лидер продолжает «подливать в огонь дорогой бензин».
В Конгрессе США заявили, что цены на бензин станут «убийственными» для Байдена
© Фото: Allexander Makarov, Russian Look, Global Look Press
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Рекордная стоимость бензина и высокая инфляция могут стать «убийственными» для президента США Джо Байдена и демократической партии в период до промежуточных выборов в конгресс. При этом ситуация с ценами в ближайшее время явно не изменится.

«Я полагаю, что в период до промежуточных выборов, которые пройдут всего через несколько месяцев, цены на бензин будут для него убийственными. Есть очень немного вещей, которые можно было бы улучшить, чтобы помочь ему и демократам сохранить конгресс», - выразил мнение в эфире Fox News конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден.

Он добавил, что американский лидер продолжает «подливать в огонь дорогой бензин» и отказывается признавать свою вину, обвиняя во всем Россию и нефтегазовые компании. По словам Гудена, американцы чувствуют себя ущемленными и уже сыты по горло сложившейся ситуацией.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что западные политики положили экономику на жертвенный алтарь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибкой политику США и стран ЕС по введению санкций на некоторые позиции, в частности российские удобрения.

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