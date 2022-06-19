В Херсоне заявили о возможности открытия железнодорожного сообщения с Крымом

Работа по восстановлению сообщения по железной дороге с полуостровом, прерванного в 2014 году, уже идет, заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

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Херсонская область технические готова к запуску железнодорожного пассажирского сообщения из Крыма. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

«Техническое состояние железнодорожных путей проверено и они готовы к пропуску поездов», - сказал он в эфире «Соловьев LIVE».

Он отметил, что работа по восстановлению сообщения по железной дороге с полуостровом, прерванного в 2014 году, уже идет. Так, Россия передает тепловозы, в перспективе и поставки новых вагонов.

Крым ранее объявил о намерении запустить автобусное сообщение с освобожденными областями на юге Украины до 1 июня, а железнодорожное - с 1 июля.

Ранее для гражданских автомобилей через Херсон открыли маршрут между Крымом и Донбассом.