По данным Минобороны России, всего с начала специальной военной операции на Украине уничтожены: 132 вертолета, почти 350 зенитно-ракетных комплексов, а также более 3500 танков и других боевых машин.

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Сразу четыре ракеты «Калибр» с моря уничтожили больше пятидесяти генералов и офицеров ВСУ. Боеголовки накрыли пункт управления украинских войск в районе села Широкая Дача в Днепропетровской области. Там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». Было там и руководство из украинского генерального штаба. Без командования остались группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях. Также уничтожен и склад с западным оружием.

«В 20:20 высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожены десять 155-миллиметровых гаубиц М777 и до двадцати боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние десять дней», - заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные силы РФ и подразделения Народной милиции ЛНР успешно развивают свое наступление на Северодонецком направлении. Они смогли выбить врага и освободить населенный пункт Метелкино. Как отметили в оборонном ведомстве, подразделения ВСУ в скором порядке покидают свои позиции.

«Отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения покидают район боевых действий. Так, взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции», - сказал Конашенков.

Он добавил, что большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой. Так, в 13:30 пара штурмовиков Су-25 Воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области.

Российские летчики с боевых самолетов бьют по военной технике и подразделениям украинской армии и подкреплению, прибывшему в Донбасс.

Нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-ой отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий на Донбассе, отметил официальный представитель Минобороны России.

В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более ста военнослужащих ВСУ, тридцать танков и боевых бронированных машин. В 02:05 в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до двухсот боевиков, в том числе иностранные наемники, входившие в состав данной бригады, а также две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», десять боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Все меньше артиллерии остается у противника на Донецком направлении. Удары с воздуха нанесли сразу по семи взводам реактивных систем «Град» и одному артиллерийскому.

Вооруженные силы Украины несут значительные потери от контрбатарейной борьбы. Так, военнослужащий 22-ой мотопехотной бригады ВСУ, взятый в плен в районе населенного пункта Перемога, рассказал о том, что за последние десять дней в артиллерийских подразделениях, действующих на Харьковском направлении, потери составили триста восемьдесят человек, в том числе девяносто - безвозвратные.

Российские вертолеты, подлетая на минимальной высоте, легко уничтожают установки ПВО. В этот раз целью в районе Северска был уничтоженный зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1». А в ДНР за сутки вертолеты ВС РФ около населенных пунктов Максимильяновка, Авдеевка, Зеленое Поле и Георгиевка, стерли с лица земли четыре оружейных склада, где хранились ракеты и артиллерийские боеприпасы.

В Харькове ракетные комплексы «Искандер» уничтожили «Ураганы». Они находились на танкоремонтном заводе, теперь отправятся не на передовую, а в металлолом.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в ста двадцати трех районах», - сказал Игорь Конашенков.

За сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше четырехсот националистов, десять танков и других боевых бронированных машин, одиннадцать орудий полевой артиллерии, одиннадцать пусковых установок реактивной системы залпового огня и двадцать восемь специальных автомобилей.



Войска противовоздушной обороны перехватывают ракеты разного класса. Также российские комплексы ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 в Николаевской области и восемь беспилотников.

«Кроме того, перехвачены три тактические ракеты «Точка-У» в районах Новозвановка и Новоалександровка Луганской Народной Республики, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Большие Проходы Харьковской области и Червонная Долина Николаевской области», - подытожил генерал-лейтенант.

По данным Минобороны, всего с начала специальной военной операции уничтожены: сто тридцать два вертолета, почти триста пятьдесят зенитных ракетных комплексов, а также больше трех с половиной тысяч танков и других боевых машин.