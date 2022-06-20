Мужество и профессионализм: в МО рассказали о подвигах военных РФ на Украине

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Ефрейтор Денис Денисов, водитель автомобильного взвода

С начала специальной военной операции ефрейтор Денис Денисов в условиях, сопряженных с риском для жизни, осуществлял бесперебойный подвоз топлива группировке Воздушно-десантных войск. Он совершил более 20 выездов в составе автомобильных колонн, перевез свыше 100 тонн топлива, многократно осуществлял заправку подразделений воздушно-десантных войск на передовых позициях.

Националисты, решив лишить подразделения, находящиеся на передовой, тылового снабжения, атаковали колонну, в которой находился Денис. Понимая, что в случае попадания в машину с топливом значительная часть колонны будет уничтожена, Денис, выгодно заняв позицию, отразил нападение националистов и метким броском гранаты уничтожил группу противника.

После того, как в бою группа радикалов отступила, потеряв значительное количество живой силы, колонна смогла продолжить движение. Смелые и решительные действия ефрейтора Дениса Денисова, проявленные им мужество и профессионализм, позволили сохранить груз и доставить его в заданный район.