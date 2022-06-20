Армия Армия Армия

Мужество и профессионализм: в МО рассказали о подвигах военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 20.06.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать собранность и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Мужество и профессионализм: в МО рассказали о подвигах военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Ефрейтор Денис Денисов, водитель автомобильного взвода

С начала специальной военной операции ефрейтор Денис Денисов в условиях, сопряженных с риском для жизни, осуществлял бесперебойный подвоз топлива группировке Воздушно-десантных войск. Он совершил более 20 выездов в составе автомобильных колонн, перевез свыше 100 тонн топлива, многократно осуществлял заправку подразделений воздушно-десантных войск на передовых позициях.

Националисты, решив лишить подразделения, находящиеся на передовой, тылового снабжения, атаковали колонну, в которой находился Денис. Понимая, что в случае попадания в машину с топливом значительная часть колонны будет уничтожена, Денис, выгодно заняв позицию, отразил нападение националистов и метким броском гранаты уничтожил группу противника.

После того, как в бою группа радикалов отступила, потеряв значительное количество живой силы, колонна смогла продолжить движение. Смелые и решительные действия ефрейтора Дениса Денисова, проявленные им мужество и профессионализм, позволили сохранить груз и доставить его в заданный район.

© Минобороны России

Рядовой Дмитрий Кадыров, механик-водитель парашютно-десантного взвода

Рядовой Дмитрий Кадыров в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка выполнял специальные задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

Продвигаясь вглубь обороны противника, Дмитрий обнаружил вражеского гранатометчика. Мгновенно сориентировавшись, рядовой Кадыров сманеврировал и увел боевую машину от вражеского выстрела, тем самым сохранив жизни находящегося в боевой машине экипажа. В дальнейшем Дмитрий успешно вышел на рубеж открытия огня, занял выгодную позицию для ведения огня наводчиком-оператором.

В ходе боестолкновения, слаженно действуя и грамотно меняя позиции, экипаж боевой машины уничтожил около 10 националистов и две легкобронированные машины типа «Пикап» с установленными минометами.

Благодаря смелости и решительности рядового Дмитрия Кадырова все поставленные перед отделением задачи были выполнены.

© Минобороны России

Ефрейтор Сергей Клемис, старший санитар медицинского взвода

В ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик ефрейтор Сергей Клемис быстро и своевременно оказывал неотложную медицинскую помощь военнослужащим на высоком профессиональном уровне.

В ходе боев с украинскими националистами Сергей, находясь под плотным огнем противника, проявляя самоотверженность, оказал первую медицинскую помощь четверым раненым военнослужащим, после чего лично вынес их из-под обстрела и сгруппировал в безопасном месте, чем спас их жизни.

Также при штурме опорного пункта противника, невзирая на шквальный огонь вражеских минометов, ефрейтор Клемис эвакуировал с поля боя и оказал первую медицинскую помощь семи военнослужащим. После окончания боя обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:10 Армия
Видео
Огромные потери ВСУ: как ВС РФ ликвидируют силы противника в ходе спецоперации
22:37 В стране и мире
Видео
Во Владикавказе полыхает ТЦ «Алые паруса»
21:07 Вопросы истории
Видео
Москва-Ванкувер через Северный полюс: 85 лет легендарному беспосадочному перелету Чкалова
19:58 В стране и мире
Видео
По мариупольскому сценарию: как украинские боевики удерживают гражданских на «Азоте» в Северодонецке
18:13 В стране и мире
Умер советский политик, один из соратников Ельцина Геннадий Бурбулис
Популярное
Синоптик рассказал, когда Москва провалится «в яму холода»
Видео
В России начали производить кондиционеры на основе систем охлаждения в ЗРК «Тор»
Видео
Свыше 50 генералов и офицеров ВСУ уничтожены при ударе «Калибрами» по пункту управления в Днепропетровской области
Видео
Путин об Украине: «Какой-то там, нафиг, цивилизационный выбор?»
Видео
Роулинг согласилась приехать на Украину и почитать азовцам* «Гарри Поттера» без упоминания «полукровок»
В ГИБДД подготовили правила езды на электросамокатах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.