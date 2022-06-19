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Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до 25 человек

Сергей Лебедев
02:34 19.06.2022
Из них 20 получили ранения различной степени тяжести.
Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до 25 человек
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В течение всей субботы украинская артиллерия массированно обстреливала Донецк. Один из снарядов даже попал в здание национального университета. Изначально представители ДНР сообщали о пяти погибших в результате вчерашних ударов и еще 15 раненых, среди которых двое детей.

Однако позже по уточненным данным выяснилось, что количество пострадавших выросло до 25. Из них 20 получили ранения различной степени тяжести. Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 18 июня 2022 года составляет 25 человек (пять погибших и 20 раненых)», — говорится в сообщении.

Жертвы есть в Куйбышевском и Ворошиловском районах Донецка, а также в Ясиноватой.

Напомним, накануне из-за обстрелов ВСУ в Донецке оказалась обесточена шахта имени Засядько. Из-за этого под землей остались 77 горняков.

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