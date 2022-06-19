Во Владикавказе полыхает ТЦ «Алые паруса»

По предварительным данным, площадь пожара оценивается более, чем в 450 квадратных метров.

© Видео: Telegram, ГУ МЧС России по РСО-Алания © Фото: Telegram, ГУ МЧС России по РСО-Алания

В городе Владикавказ загорелся торговый центр «Алые паруса», с места происшествия были эвакуированы шестьдесят пять человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Северной Осетии.

«21:26 поступило сообщение о возгорании в ТЦ «Алые паруса». Силы и средства МЧС России работают по пожару второго ранга сложности. Эвакуировано 65 человек», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что к ликвидации пожара привлекается от РСЧС почти девяносто человек и двадцать шесть единиц техники. От МЧС России были направлены пятьдесят два сотрудника личного состава и четырнадцать единиц техники.

Площадь пожара оценивается более, чем в четыреста пятьдесят квадратных метров.

Ранее стало известно, что в центре Москвы на Тверской улице вспыхнул пожар в доме №27с1. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. По данным СМИ, его площадь составила четыреста квадратных метров.