Москва-Ванкувер через Северный полюс: 85 лет легендарному беспосадочному перелету Чкалова

Маршрут полета Москва-Ванкувер протяженностью 8 тысяч 504 километра проходил через Северный полюс, и в пути - без остановки - Чкалов с другими членами экипажа пробыли 63 часа 16 минут.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Иван Шагин, РИА Новости

На этой неделе исполнилось 85 лет первому легендарному беспосадочному перелету Валерия Чкалова и его экипажа через полярные льды и самую северную точку планеты - в Америку. Маршрут полета Москва-Ванкувер протяженностью 8 тысяч 504 километра проходил через Северный полюс, и в пути - без остановки - летчики пробыли 63 часа 16 минут. И все это время летчикам приходилось преодолевать многочисленные трудности: обледенение, сильный боковой ветер, нехватку кислорода и много другое.

Конец 1930-х годов - сложное предвоенное время, когда президент США Франклин Рузвельт проводил активные социальные реформы и с интересом смотрел на СССР. И этот полет открыл для двусторонних отношений небывалое окно возможностей.

На чужой земле наших летчиков встречали с восторгом. Так, что Рузвельт пожелал встретиться с ними и, опираясь на помощников, даже поднялся из инвалидного кресла, чтобы приветствовать героев стоя.

Как сказал на одной из пресс-конференций в Ванкувере кто-то из журналистов - «За 63 часа полета вы сделали столько, сколько не смогли сделать дипломаты США и СССР за многие годы…». Отголоски этого триумфа слышались еще долго. Чкалов с членами экипажа сыграли, пожалуй, главную роль в самый сложный для двух стран момент того времени.

В 1941 году, когда Чкалова уже не было в живых, два других члена экипажа - Беляков и Байдуков - снова встретились с Рузвельтом. Американский президент не принимал советского посла, но героев-летчиков принять согласился. Те попросили о поставках американских самолетов для воюющего Советского Союза, и Рузвельт все выполнил, несмотря на сопротивление Конгресса.

О фантастическом трансатлантическом перелете Чкалова, восторженной реакции мировой общественности и напряженной обстановке в отношениях СССР и США - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».