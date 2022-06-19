Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Москва-Ванкувер через Северный полюс: 85 лет легендарному беспосадочному перелету Чкалова

Алексей Самолетов
Максим Крюков
21:07 19.06.2022
Маршрут полета Москва-Ванкувер протяженностью 8 тысяч 504 километра проходил через Северный полюс, и в пути - без остановки - Чкалов с другими членами экипажа пробыли 63 часа 16 минут.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Иван Шагин, РИА Новости
Читайте нас на:

На этой неделе исполнилось 85 лет первому легендарному беспосадочному перелету Валерия Чкалова и его экипажа через полярные льды и самую северную точку планеты - в Америку. Маршрут полета Москва-Ванкувер протяженностью 8 тысяч 504 километра проходил через Северный полюс, и в пути - без остановки - летчики пробыли 63 часа 16 минут. И все это время летчикам приходилось преодолевать многочисленные трудности: обледенение, сильный боковой ветер, нехватку кислорода и много другое.

Конец 1930-х годов - сложное предвоенное время, когда президент США Франклин Рузвельт проводил активные социальные реформы и с интересом смотрел на СССР. И этот полет открыл для двусторонних отношений небывалое окно возможностей.

На чужой земле наших летчиков встречали с восторгом. Так, что Рузвельт пожелал встретиться с ними и, опираясь на помощников, даже поднялся из инвалидного кресла, чтобы приветствовать героев стоя.

Как сказал на одной из пресс-конференций в Ванкувере кто-то из журналистов - «За 63 часа полета вы сделали столько, сколько не смогли сделать дипломаты США и СССР за многие годы…». Отголоски этого триумфа слышались еще долго. Чкалов с членами экипажа сыграли, пожалуй, главную роль в самый сложный для двух стран момент того времени.

В 1941 году, когда Чкалова уже не было в живых, два других члена экипажа - Беляков и Байдуков - снова встретились с Рузвельтом. Американский президент не принимал советского посла, но героев-летчиков принять согласился. Те попросили о поставках американских самолетов для воюющего Советского Союза, и Рузвельт все выполнил, несмотря на сопротивление Конгресса.

О фантастическом трансатлантическом перелете Чкалова, восторженной реакции мировой общественности и напряженной обстановке в отношениях СССР и США - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:07 Вопросы истории
Видео
Москва-Ванкувер через Северный полюс: 85 лет легендарному беспосадочному перелету Чкалова
19:58 В стране и мире
Видео
По мариупольскому сценарию: как украинские боевики удерживают гражданских на «Азоте» в Северодонецке
18:13 В стране и мире
Умер советский политик, один из соратников Ельцина Геннадий Бурбулис
17:15 В стране и мире
Хуснуллин сообщил о разработке мастер-плана развития Мариуполя
16:58 В стране и мире
Видео
В Тверской области упал учебно-тренировочный самолет
Популярное
Синоптик рассказал, когда Москва провалится «в яму холода»
Видео
В России начали производить кондиционеры на основе систем охлаждения в ЗРК «Тор»
Видео
Свыше 50 генералов и офицеров ВСУ уничтожены при ударе «Калибрами» по пункту управления в Днепропетровской области
Видео
Путин об Украине: «Какой-то там, нафиг, цивилизационный выбор?»
Видео
Роулинг согласилась приехать на Украину и почитать азовцам* «Гарри Поттера» без упоминания «полукровок»
В ГИБДД подготовили правила езды на электросамокатах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.