Подвиг советского экипажа: в Музее Победы отметили 85-летие трансарктического перелета Валерия Чкалова

Торжественное мероприятие прошло в Зале Полководцев, где представили бронзовый бюст летчика-испытателя и передвижную выставку.

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В Москве в Музее Победы состоялись праздничные мероприятия, посвященные 85-летию знаменитого перелета экипажа Валерия Чкалова на самолете АНТ-25 из Москвы в Северную Америку через Северный полюс.

Торжественное событие состоялось в Зале Полководцев, где представили бронзовый бюст Чкалова и передвижную выставку, посвященную перелету. В мероприятии приняли участие представители Минобороны России и Воздушно-космических сил, потомки членов экипажа самолета АНТ-25, ветераны Военно-воздушных сил и другие почетные гости.

«Самый важный и знаменательный полет в истории советской авиации был совершен экипажем Чкалова в 37-м году. Команда совершила великий подвиг, успешно справившись с тяжелейшим перелетом. Этот полет имеет огромное историческое значение для всех поколений», - рассказал президент ассоциации гражданской авиации «Авиасоюз», Герой России Алексей Новиков.

Дочь Валерия Чкалова, Ольга, в ходе мероприятий заявила, что перелет заслуженно стал торжеством человеческой мысли и человеческого умения. По ее словам, для его свершения было решено очень много технических проблем.

В завершении торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт с участием артистов Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил.