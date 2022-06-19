«Потрясающая игра»: Бутман и Абдразаков оценили выступления артистов на джазовом фестивале в Москве

В масштабном мероприятии, приуроченном к 100-летию отечественного джаза, выступили более 700 музыкантов, в том числе и зарубежных.

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В воскресенье, 19 июня, в парке «Зарядье» в Москве состоялся гала-концерт, посвященный закрытию джазового фестиваля. В большом концерте, в частности, приняли участие известный саксофонист Игорь Бутман и российский оперный певец Ильдар Абдразаков. В интервью со «Звездой» артисты поделились своими впечатлениями от фестиваля, который проходил в столице с 13 по 19 июня.

«Российские джазовые музыканты сейчас вообще играют на другом уровне. Играют потрясающе, благодаря, конечно, хорошему образованию. Многие музыканты прошли Международную школу, победили в очень престижных джазовых конкурсах», - отметил Бутман.

На I Московском джазовом фестивале, приуроченном к 100-летию отечественного джаза, выступили более 700 артистов, в том числе из-за рубежа.

«Джаз - это какой-то драйв, что-то совсем другое. Когда я еду в машине, то включаю джаз, и от этого заряжаюсь, это мне дает огромную энергию», - поделился впечатлениями Ильдар Абдразаков.

Артисты в течение нескольких дней выступали в зале и парке «Зарядье», саду «Эрмитаж», парке «Музеон», Новопушкинском сквере, на ВДНХ и Центральном рынке. Джем-сейшены прошли и в местных клубах.