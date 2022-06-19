Эпоха санкций и культуры отмены: какие тезисы Путина прозвучали на пленарном заседании ПМЭФ

В этом году от российского лидера особенно ожидали услышать его мнение по поводу комплексного понимания и видения нынешней ситуации.

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Всю неделю наше внимание было приковано к северной столице, где проходил Петербургский международный экономический форум. Непосредственно экономические темы, контракты и договоренности тоже интересовали, но в первую очередь все ждали пленарной сессии, где традиционно выступает президент.

Каждый год на таких встречах звучит большое количество вопросов и ответов на самые актуальные темы. В этом году, понятное дело, все ждали одного: услышать от Владимира Путина его комплексное понимание и видение нынешней ситуации.

Его ответ на вопрос - что происходит, почему именно сейчас взорвался этот многолетний нарыв, какие конечные цели преследует Запад, разжигая костер войны. Выдержим ли мы санкционное давление, когда буквально каждый месяц против нас вводят все новые рестрикции? И что нужно сделать, чтобы (как это уже бывало не раз в нашей истории) перевернуть ситуацию, обернуть проблемы в возможности.

И президент не просто дал ответы на все эти вопросы, но комплексно и объемно обрисовал все происходящие сейчас в мире цивилизационные сдвиги:

- Эпоха глобализации и однополярного миропорядка закончилась;

- Запад заигрался и относится к другим странам и народам как ко второму сорту;

- США и Евросоюз не смогли и не смогут удушить российскую экономику;

- Мировой продовольственный и энергетический кризис - это абсолютно искусственно созданная Западом ситуация, и им ее разгребать.

И еще из важных в нынешней ситуации наблюдений. Это спокойствие и уверенность, с которыми почти четыре часа говорил и отвечал на вопросы Владимир Путин. И с каким уважением российский президент говорил про американский народ и про Америку, отдавая ей должное, как бесспорно, некогда великой державе.

С какими еще заявлениями к гостям ПМЭФ, своим соотечественникам и к западному миру обратился Владимир Путин и к каким неутешительным выводам пришел по европейскому вопросу - об этом в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».